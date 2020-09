Incêndio em hospital Tide Setúbal é extinto sem feridos

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no hospital municipal Tide Setúbal, em São Miguel, zona leste de São Paulo, no início da manhã desta quinta-feira (17).

O fogo teve início pouco antes das 6h e já foi extinto. Ninguém ficou ferido – inicialmente, havia a informação de três vítimas, que foi corrigida.

O incidente teria começado após um curto circuito no segundo andar do hospital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o quarto onde o fogo se espalhou estava em reforma e sem pacientes. "Não houve prejuízos aos equipamentos nem à estrutura da unidade e os pacientes do andar foram removidos para outras alas no próprio hospital", diz a nota.

No total, foram seis viaturas encaminhadas ao local da ocorrência. Apenas colchões do local ficaram destruídos.