Fumaça do Pantanal pode causar 'chuva negra' em São Paulo

A crescente produção de fumaça de incêndios na região do Pantanal já está afetando Estados fora do Centro-Oeste, incluindo São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as imagens de satélite e os modelos de direção dos ventos mostram o movimento da poluição em direção a todos os estados mais ao sul do Brasil.

Segundo o Climatempo, há chance de cair a chamada "chuva negra" em São Paulo na próxima semana. O fenômeno ocorreu em Estados do Sul no começo da semana, e é consequência direta dos incêndios iniciados em fazendas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Céu escureceu em São Paulo por conta de queimadas na Amazônia / Reprodução/Fotos Públicas

O aumento da fumaça sobre o estado vai favorecer também a interação deste material particulado com a luz do sol, podendo provocar tons alaranjados e avermelhados durante o pôr do sol em São Paulo. No final de semana, com o aumento das condições de chuva, esse efeito será menos perceptível.

Para que a chuva negra ocorra depende da quantidade de fumaça que será transportada para o estado. Esse mesmo fenômeno já ocorreu no estado no dia 19 de agosto de 2019, quando o céu ficou completamente escuro durante o dia.