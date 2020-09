Câmara do Rio vota novo pedido de abertura de processo de impeachment contra Crivella

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro vota nesta quinta-feira (17) mais um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). A denúncia foi feita pelo Psol após o político ter sido alvo de busca e apreensão em uma ação do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que investiga um possível esquema de corrupção no município.

De acordo com os investigadores, pessoas ligadas à prefeitura, com o aval de Crivella, cobravam pagamentos indevidos em troca de facilidades em diversos órgãos do município. O MPRJ definiu o esquema como um "QG da Propina".

A votação está prevista para começar às 16h. No início do mês um outro pedido foi votado e rejeitado. Na ocasião, o processo era baseado na denúncia de que o prefeito tinha envolvimento na ação de um grupo conhecido como "Guardiões do Crivella", que atrapalhava o trabalho da imprensa em reportagens nas portas de hospitais do município.

Procurada, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que não vai se manifestar.