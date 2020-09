Cai a ocupação de centros de internação para moradores de rua com covid-19

Centros de internação para moradores de rua com covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 – em São Paulo têm queda de 77% na taxa de ocupação. De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 20 pessoas estão isoladas – em junho, eram 86.

Uma das duas estruturas exclusivas, na Vila Clementino, zona sul do município, já foi até fechada. Seguem recebendo pacientes a unidade na Lapa, zona oeste, montada no centro esportivo conhecido como "Pelézão". Entre os internados, metade são de casos confirmados e, a outra metade, de suspeitos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Incêndio em hospital Tide Setúbal é extinto sem feridos

Caixa começa a pagar parcela de R$ 300 do auxílio emergencial

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a secretária Berenice Gianella afirmou que ainda não há previsão de quando a estrutura na Lapa será desativada, mas que o fluxo de pessoas já é bem menor do que se encontrava há três meses. "Estamos otimistas de que, pelo menos em relação à população em situação de rua, o que a gente fez foi bastante profícuo e se conseguiu evitar muitas mortes."

Desde o início da pandemia de covid-19, a cidade de São Paulo registrou 294 casos entre moradores de rua, com 30 mortes. No total, 1.002 pessoas passaram pelos centros de internação. Um convênio com hotéis no centro abrigou 250 idosos sem teto. Os contratos seriam encerrados no fim de setembro, mas foram prorrogados até janeiro do ano que vem.

Também no centro, região em que há maior quantidade de moradores de rua, o hospital municipal da Bela Vista destina ainda nesta semana 20 leitos para o atendimento exclusivo a essa população. "O atendimento será especializado para situações específicas relacionadas à problemas respiratórios e à saúde mental", afirmou o prefeito Bruno Covas. O espaço foi inaugurado em abril, inicialmente com leitos para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19.