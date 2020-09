Caixa começa a pagar parcela de R$ 300 do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quinta-feira (17) o auxílio emergencial estendido no valor de R$ 300. Os primeiros a receber são os beneficiários do programa Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 1.

O calendário de pagamento desta primeira parcela aos beneficiários do Bolsa Família vai até o dia 30 de setembro. No total, serão pagos R$ 4,3 bilhões para 16,3 milhões de pessoas. Por dia, será liberado o crédito a 1,6 milhão de pessoas. Confira:

Pagamento parcela de R$ 300 do auxílio emergencial (Bolsa Família)