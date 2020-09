Augusto Aras testa positivo para covid-19; PGR esteve na posse de Fux

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a covid-19. Segundo a assessoria da PGR, Aras passa bem e cumpre período de isolamento, despachando de sua residência.

Trata-se do sexto presente na cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, a contaminar-se com o novo coronavírus.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Perito do INSS que não for ao trabalho terá salário descontado; sindicatos falam em greve

Prefeitura de SP libera aulas presenciais no ensino superior e atividades extracurriculares nas escolas em outubro

Da lista de convidados, também contraíram o vírus Sars-CoV-2 o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o s ministros Luís Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; e o próprio homenageado, ministro Luiz Fux.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também compareceram ao evento, porém já haviam contraído e se recuperado da covid-19.

Em nota divulgada hoje (17), o STF declarou que todas as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram adotadas no evento.

A Corte também disse que a equipe do cerimonial vai entrar em contato com os convidados para que procurem serviço médico caso “tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF”.