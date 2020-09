VÍDEO: Homem quebra objetos em sorveteria de Campinas após se recusar a usar máscara

Um homem identificado como Rodrigo Ferronato foi flagrado ofendendo uma atendente e quebrando objetos de uma sorveteria em Campinas, no interior de São Paulo.

Ele teria se recusado a usar a máscara corretamente e a discussão, que foi flagrada por outros clientes do estabelecimento, teria sido iniciada por causa desse motivo. Nas imagens é possível ver que ele aponta o dedo e ameaça a mulher. "Fala um 'A' para você ver o que eu não faço", disse. As imagens podem ser vistas na reportagem de Igor Calian no 1º jornal, exibido nesta quarta-feira (16).

Ferronato afirma que o vídeo está incompleto e que teria sido agredido e levado um soco na barriga antes.

A dona da sorveteria, Pollyanna Reis, falou com exclusividade à BandNews FM, na manhã desta quarta-feira, 16, e explicou como tudo ocorreu. Ela também negou que Ferronato tenha sido agredido anteriormente e que as imagens de circuito interno do estabelecimento comprovam isso e já foram anexadas ao processo.

"O cliente entrou na loja e a máscara estava cobrindo só a boca, ele escolheu alguns produtos e, quando chegou ao caixa, pedi que ele colocasse a máscara corretamente e ele negou. Eu insisti e ele respondeu 'só cobra'. Foi quando eu me recusei a finalizar a venda e pedi para minha funcionária guardar os produtos. Eu achei que ele partiria para agressão, fiquei com bastante medo", disse.

Em 2019, Rodrigo Ferronato foi condenado pela Justiça Federal de Jaú a prestação de serviços comunitários e pagamento de cestas básicas a entidades sociais por ameaça e denunciação caluniosa contra uma médica perita do INSS.



Assista a entrevista na íntegra: