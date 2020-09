São Paulo tem 290 mortes por covid-19 nas últimas 24h; veja balanço de quarta

O governo estadual divulgou, no início da tarde desta quarta-feira (16), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 290 óbitos e 8.157 novos pacientes com diagnóstico confirmado.

No total, são 33.253 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 909.428. Os dados compilam registros feitos pelo estado até as 10h desta quarta.

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo possui 10.170 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 –4.246 pacientes estão em leitos de UTI e 5.924 em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 50,2% para o estado e de 49,8% na Grande São Paulo (capital paulista e 38 cidades da região metropolitana), o menor índice registrado até agora.

O recorde de mortes registradas em um único dia ocorreu no dia 13 de agosto, com 455 óbitos – sendo parte de mortes antigas diagnosticadas por análise de imagem. Já o recorde de registro diário de novos casos foi no dia 22 de julho, com 16.777 diagnósticos.