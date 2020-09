Lotofácil 2033: veja os números sorteados nesta quarta, 16 de setembro

A Lotofácil 2033 vai pagar nesta quarta (16) R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas – valor foi confirmado pela Caixa Econômica Federal instantes antes do sorteio. Confira as dezenas sorteadas e se você levou a o prêmio especial!

Resultado da Lotofácil 2033:



01, 02, 05, 06, 10,

11, 12, 13, 14, 16,

17, 19, 20, 21, 22

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Outra loteria da noite:

Na Lotofácil, o apostador escolhe a partir de 15 dezenas, das 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 2,50. Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.