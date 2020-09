Poupatempo reabre em em Jundiaí, Taubaté e mais dez cidades do interior

Doze postos do Poupatempo reabriram nesta quarta-feira (16) no interior de São Paulo. Com a adição dessas unidades, 62 agências retomaram atendimento no estado. Todos os postos atendem apenas com agendamento, para evitar aglomerações.

Voltam a funcionar hoje os postos de atendimento em Araçatuba, Bebedouro, Birigui, Guaratinguetá, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Lençóis Paulista, Ourinhos, Salto, Taubaté e Votuporanga. Faltam reabrir 13 unidades.

A prioridade é para serviços que necessitam da presença do cidadão para serem em concluídos, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo. Todas as outras demandas, como seguro desemprego e carteira de trabalho, devem ser feitas pela internet.

Regras de atendimento

Apenas crianças, idosos e pessoas com deficiência podem ter acompanhantes

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades

A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site.