Parques temáticos reabrem em São Paulo em 23 de setembro

O governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (16), a reabertura de parques temáticos ao ar livre na próxima quarta-feira, 23 de setembro. Atualmente, o estado tem cerca de 100 parques, que empregam um total de 26 mil trabalhadores.

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o secretário do Turismo, Vinícius Lummertz, afirmou que os parques poderão operar oito horas por dias, com apenas 40% de sua capacidade de ocupação.

Leia mais:

Prejuízo do futebol com pandemia chega a US$ 14 bilhões, projeta Fifa

VÍDEO: Homem quebra objetos em sorveteria de Campinas após se recusar a usar máscara

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Os protocolos de controle foram acordados com o Sindicato dos Parques Temáticos do Estado de São Paulo "os mesmos adotados internacionalmente", sublinhou Lummertz.

"Essa retomada é significativa à medida que nós perdemos empregos no Turismo no ano de 2020. Em 2019, [o setor] foi o maior gerador de empregos, com mais de 50 mil empregos, segundo o Caged. Até julho, o déficit de empregos era de 138 empregos e aqui nós recuperamos 26 mil postos de trabalho, de forma direta e indireta", diz o secretário.

A principal regra de retorno dos parques é a compra antecipada dos ingressos, uma forma ativa de controle de capacidade exigida nesta etapa de flexibilização.

Os protocolos sanitários para acesso são as mesmas já anunciadas pelo estado: