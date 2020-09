Defesa Civil alerta para onda de calor e tempo seco em São Paulo

Esfriou e já esquentou de novo. Após uma terça-feira (15) com queda de temperaturas, a cidade de São Paulo viu as temperaturas voltarem a subir nesta quarta (16) – tendência que deve seguir para os próximos dias.

A Defesa Civil do estado voltou a acionar o alerta de forte onda de calor na capital paulista e região metropolitana, acompanhada de queda em níveis críticos da umidade do ar. O aviso é válido até sábado (19), com termômetros marcando máximas entre 32ºC e 35ºC.

O calor é motivado pela passagem de ventos secos do norte do país, somados à incidência do sol. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 15% no início da tarde, quando as máximas são registradas.

“Recomendados as pessoas que aumentem a ingestão de líquidos, umidifiquem os ambientes de suas residências, protejam-se do sol e evitem realizar atividades físicas nos momentos mais quentes do dia”, afirmou o capitão Zaupa, da Polícia Militar.

A maior temperatura registrada em 2020 na cidade de São Paulo ocorreu no sábado (12), com 34,1ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Com isso, é possível que o recorde seja ultrapassado nos próximos dias.

Estão em alerta para a forte onda de calor os seguintes municípios:

Temperaturas máximas entre 32ºC e 35ºC

• Grande São Paulo;

• Registro;

• Baixada Santista;

• Sorocaba;

• Campinas;

• São José dos Campos.

Temperaturas máximas entre 35ºC e 40ºC

• Presidente Prudente;

• Araçatuba;

• Barretos;

• São José do Rio Preto;

• Franca;

• Ribeirão Preto;

• Araraquara;

• Bauru;

• Marília.