Filha de Flordelis pede prisão domiciliar para tratar câncer de pele

A defesa de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica da deputada federal Flordelis, pediu à justiça que a prisão dela seja convertida de preventiva para domiciliar para tratamento de saúde. Detida no dia 24 de agosto, Simone é acusada de ter ajudado a envenenar o pastor Anderson do Carmo, com quem a mãe era casada.

Os advogados alegam que Simone tem câncer de pele e que precisa de tratamento a cada três meses. Ela teria passado por uma cirurgia em 2013, seguida de quimioterapia e uso de medicação controlada. No entanto, a doença teria se espalhado para o pulmão e para os ossos.

A defesa alega, ainda, que Simone possui um filho de 5 anos de idade que depende dela, já que o pai também está preso.

Simone é uma das envolvidas no homicídio, que teria sido arquitetado pela própria deputada, que segue em liberdade graças à imunidade parlamentar.