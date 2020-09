Estudante de veterinária é detido ao ser flagrado armazenando animais silvestres

Um estudante de veterinária foi detido ao ser flagrado armazenando animais silvestres na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16, na Freguesia do Ó. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), após trabalho investigativo, as equipes encontraram oito animais exóticos no local.

Com o estudante foram apreendidas quatro cobras, dois lagartos e duas lagartixas. As apurações apontaram que os animais possivelmente seriam comercializados. Eles eram mantidos sem as devidas licenças de órgãos ambientais e foram encaminhados ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres de São Paulo.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, os fatos foram registrados por meio de termo circunstanciado. O estudante foi autuado por crime ambiental e liberado.

