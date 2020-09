Enel volta a notificar clientes com contas atrasadas sobre corte de energia

A Enel volta, nesta quarta-feira (16), a notificar clientes com contas atrasadas sobre o corte de energia.

Todas as distribuidoras estavam proibidas de punir usuários inadimplentes por causa da pandemia. No entanto, desde agosto, uma nova decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica autoriza a volta dos cortes.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Com falta de chuva, Bauru e Sorocaba iniciam ‘rodízio’ no abastecimento de água

Covid-19 está em desaceleração no Brasil, aponta pesquisa

Só não podem ter o fornecimento de energia interrompido os clientes que se enquadram no programa Tarifa Social, destinado a famílias de baixa renda.

O diretor de Mercado da Enel, André Oswaldo Santos, afirma que o aviso vai chegar na conta de luz dos que têm pagamentos atrasados. Ele explica que os clientes vão ter 15 dias para tentar renegociar a dívida, caso contrário, a energia será cortada.

Entre junho e agosto, mais de 443 mil clientes renegociaram as contas com a Enel. Os ainda inadimplentes podem usar o aplicativo Enel SP para quitar a dívida, ou ligar para o 0800 72 72 120. Outro caminho é o portal de negociação no site: eneldistribuicaosp.com.br.