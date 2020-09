Covid-19 está em desaceleração no Brasil, aponta pesquisa

A quarta fase da pesquisa nacional sobre o coronavírus realizada pela Ufpel (Universidade Federal de Pelotas) mostra que a covid-19 está em desaceleração no Brasil.

Os dados divulgados indicam que, na etapa mais recente de testes, cujas amostras foram coletadas entre 27 e 30 de agosto, 1,4% dos entrevistados tiveram contato com o coronavírus. Na fase anterior o número havia sido 3,8%.

A queda mais expressiva do número de infectados foi entre os adultos. Já entre crianças e idosos, a redução foi menor.

Segundo o estudo, a maior concentração de infecção por covid-19 foi registrada na região Norte, onde 2,4% da população já teve contato com o vírus, e no Nordeste, com 1,9% da população com anticorpos. No Sul, Centro-Oeste e Sudeste, o percentual de infecção ficou em 0,5%.