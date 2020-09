Cidade de São Paulo anuncia nesta quinta plano para retomada de aulas presenciais

A Prefeitura de São Paulo planeja uma coletiva nesta quinta-feira (17) para anunciar os planos de retorno das aulas presenciais no município. A expectativa é que atividades extracurriculares sejam permitidas a partir de outubro.

Segundo fontes ouvidas pela rádio BandNews FM, as aulas da grade curricular seriam retomadas apenas em novembro. A decisão valeria tanto para a rede pública quanto a rede particular de ensino na capital paulista.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Justiça libera reabertura de agências do INSS em São Paulo

São Paulo tem 290 mortes por covid-19 nas últimas 24h; veja balanço

Os informes serão acompanhados da apresentação de nova fase do inquérito sorológico, que estima o número de pessoas imunes à covid-19 – seja casos ativos ou recuperados. São dois estudos, um para a população paulistana em geral e outro específico para estudantes.

O governo estadual liberou, neste mês, a retomada das atividades extracurriculares, com aulas presenciais retornando em 7 de outubro – com diversas restrições para reduzir riscos de contágio do novo coronavírus.

A decisão final, porém, é de cada prefeitura – menos de 20% das cidades paulistas anunciaram o retorno presencial.