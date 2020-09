Celso Russomanno confirma candidatura para a Prefeitura de São Paulo

O deputado federal Celso Russomanno será o candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano. O nome foi confirmado durante convenção virtual do partido, na tarde desta quarta-feira (16).

O político e repórter terá o expresidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo Marcos da Costa (PTB) como candidato à vice. Em discurso, Russomanno afirmou que terá a “cidadania” como principal bandeira em sua campanha

“Nosso tripé será saúde para a população, educação para nossos jovens e segurança pública”, afirmou o candidato, de 64 anos, que tenta o cargo do executivo paulistano pela terceira vez.

O primeiro turno das eleições municipais será no dia 15 de novembro, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Já o segundo turno, se houver, será disputado no dia 29 de novembro.