'Caixa-bomba' explode em escritório no Tatuapé; homem fica ferido

Uma explosão em um escritório de contabilidade do Tatuapé, zona leste de São Paulo, mobilizou equipe do esquadrão antibomba da Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (16). Um homem ficou ferido.

Segundo o tenente Maxwell, a vítima recebeu uma encomenda de um motoboy e, quando voltou ao escritório e abriu a caixa, ela explodiu em suas mãos. O homem teve ferimentos leves na face, tórax e braço, foi socorrido a um hospital particular da região e não corre risco de vida.

O episódio ocorreu por volta de 12h50 na rua da Saudade. A Polícia Militar foi acionada e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) fez perícia no objeto para garantir que não havia mais riscos de novas explosões. “Não era um artefato de grandes proporções, era uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato”, explicou.

O escritório foi liberado e a polícia busca descobrir a origem da encomenda e a motivação para o envio do objeto explosivo. “A orientação de segurança é que, se você receber alguma coisa que não está aguardando, não receba. Se não tiver jeito, acione a polícia militar, deixe a caixa em um local e o evacue”, disse o tenente.