Brasil chega a 4,4 milhões de infectados pela covid-19; veja balanço de quarta

Nesta quarta-feira (16), mais de 36 mil brasileiros tiveram diagnóstico registrado por covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram 987 novas mortes por conta do vírus Sars-Cov-2.

Com o aumento, divulgado no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país chega a 4.419.083 casos totais e 134.106 óbitos pelo novo coronavírus, no acumulado desde março deste ano.

Enquanto a taxa de letalidade segue em redução gradual (hoje, 3% dos pacientes da covid-19 faleceram no Brasil), as taxas de mortalidade (63,8) e incidência (2.102,9) continuam subindo. Estes parâmetros representam o número de pessoas que vão à óbito ou contraem o novo coronavírus a cada 100 mil habitantes.

O Estado de São Paulo já supera a marca de 900 mil casos, e lidera a lista de infecções e óbitos, com 909.428 e 33.253.

O Estado do Rio de Janeiro carrega a maior taxa de letalidade entre todas as unidades federativas, e acumula 17.342 óbitos e 246.182 casos. Já a Bahia, vice-líder em número de diagnósticos da covid-19, possui 287.685 casos e 6.085 mortes.