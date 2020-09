Aeroporto de Guarulhos abre laboratório para testes de covid-19

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, abriu um laboratório para realizar testes de coronavírus.

O posto de atendimento já está funcionando e fica no saguão de embarque do Terminal 3, onde estão concentradas as viagens para o exterior. A iniciativa é da concessionária GRU Airport em parceria com o Laboratório CR Diagnósticos.

O exame oferecido é do tipo RT-PCR, que detecta o vírus através da análise de uma amostra de secreção nasal. O resultado sai em quatro horas.

Em alguns países, como Portugal e França, os governos exigem que os passageiros apresentem o teste para desembarcar. Segundo René Pimenta, fundador do laboratório, a iniciativa é fundamental para facilitar esse processo e conter a propagação da doença.

O laboratório realiza mais de 90 procedimentos por hora e conta com uma equipe de 40 profissionais. O exame custa 350 reais e não é necessário fazer agendamento.