Perícias médicas no INSS seguem suspensas para adoção de protocolos de segurança

As perícias médicas realizadas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continuam suspensas, apesar da reabertura de múltiplas unidades nesta segunda-feira (14).

Com a paralisação do atendimento presencial em março, por conta da pandemia da covid-19, as perícias estão indisponíveis há cerca de seis meses.

De acordo com o instituto, elas retornarão quando forem feitas "adequações" nas agências da Previdência, para garantir a segurança dos médicos peritos e beneficiários contra contaminação. Todas as perícias que haviam sido agendadas também foram suspensas.

Ainda segundo o INSS, novas inspeções serão feitas na terça (15) e quarta (16) para viabilizar o rápido retorno dos peritos.

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, durante vistorias nas agências na semana passada, ficou constatado que das mais de 800 unidades que oferecem perícia pelo Brasil, apenas 12 tinham estrutura para retorno seguro neste período de pandemia.

“Abrir apenas estas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional, e causaria potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda”, explicou, em comunicado.

Os peritos continuam em trabalho remoto, atendendo os pedidos de antecipação e demais solicitações que já vêm sendo feitas ao longo da pandemia.

O segurado deve acessar o portal covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece a perícia. Caso positivo, é necessário fazer a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.