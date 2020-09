Fumaça das queimadas do Pantanal chega ao Paraná

A fumaça das queimadas que atingem a região do Pantanal chegaram até Curitiba. Nesta segunda-feira (14), imagens de satélite confirmaram o deslocamento do Centro-Oeste até a capital paranaense, apesar dos mais de 1.000 km de distância.

O meteorologista do Sistema Meteorológico do Paraná, Reinaldo Kinaib, destaca que as condições são favoráveis para o transporte da fumaça. No entanto, essa concentração atinge níveis médios e altos da atmosfera, ou seja, acima de 2km de altura, e assim não se percebe na superfície.

No Rio Grande do Sul, moradores relatam que a água coletada das chuvas do último fim de semana estava escura. Segundo a meteorologia, o fenômeno também tem relação com as queimadas no Pantanal.

Na última sexta-feira, a região de Porto Alegre ficou com o céu encoberto durante todo o dia, apesar de a previsão do tempo não indicar a possibilidade de chuva.

De acordo com a pesquisadora do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ariane Frassoni, a frente fria agora no Rio Grande do Sul tem ventos das regiões Norte e Centro-Oeste, que podem trazer elementos derivados das queimadas.