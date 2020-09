Desabamento de laje deixa três feridos na Vila Matilde

O desabamento de uma laje na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (15). O caso ocorreu na rua Adolfo Asson, altura do número 230. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas atendem a ocorrência. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado, mas não chegou a ser utilizado nos trabalhos de resgate.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Incêndio no Pantanal tomou ‘proporção gigantesca’, admite Salles

PSL rejeita coligação com Russomanno e registra candidatura de Joice em SP

As três vítimas resgatadas são homens. O primeiro, de 25 anos, foi levado ao PS Ermelino Matarazzo em estado grave, com fraturas. O segundo, de 35 anos, teve uma contusão no tornozelo e foi socorrido ao PS São Mateus, também com ferimentos graves.

O terceiro homem resgatado, de 39 anos, está em estado gravíssimo, com fratura na pelve e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado ao PS Santa Marcelina. Inicialmente, os bombeiros falaram em quatro vítimas, mas corrigiram para três.