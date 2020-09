Fim de semana tem 5 crianças resgatadas após abandono em São Paulo

A Polícia Militar destacou que, no fim de semana, cinco crianças foram resgatadas após serem abandonadas pelos pais ou responsáveis. Quatro casos ocorreram na cidade de São Paulo e um em Campinas, no interior paulista.

Em uma das ocorrências, um bebê de apenas um ano foi encontrado por policiais em um bar na avenida Celso Garcia no Brás, região central. O menino foi achado na manhã de domingo (13) por um funcionário do local, que acionou o 190.

A criança estava em situação precária, segundo o soldado Jalél, que participou da ação. Ele foi encaminhado ao 8º DP (Brás/Belém) e, em seguida, levado a um abrigo da Mooca, na zona leste.

Os outros dois casos registrados na capital foram no Capão Redondo, zona sul, e em José Bonifácio, região leste. No primeiro, um bebê recém-nascido, com cordão umbilical exposto, foi encontrado dentro de uma caixa de sapato em um escadão da Travessa Passadeira – ele foi encaminhado a um hospital. Já na segunda ocorrência, duas meninas foram localizadas sozinhas em uma casa após denúncia de um vizinho.

Em Campinas, uma criança de cerca de 3 anos foi resgatada e, depois de algum tempo, conseguiu dizer o nome da mãe. Os policiais encontraram o avô do menino, que disse que mãe da criança havia ido a uma festa e que achava que o neto estava dormindo.