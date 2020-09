Brasil registra 1,1 mil mortes pelo novo coronavírus em 24 horas; veja balanço de terça

O país teve mais uma alta significativa no número de novos casos e mortes registrados nas últimas 24 horas. Nesta terça-feira (15), foram contabilizados saltos de 36.653 infecções e 1.113 óbitos pelo novo coronavírus.

As informações foram divulgadas no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a partir da compilação de dados das secretarias estaduais.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Previsão do tempo: calor volta com tudo nesta quarta-feira em São Paulo

Brasil dá status de refugiado a 7,7 mil venezuelanos

Com este aumento, o Brasil chega a um total de 4.382.263 casos e 133.119 mortes pela covid-19 – a conta começou em março deste ano, quando a pandemia atingiu o país.

Apesar de diversos órgãos já falarem em desaceleração do crescimento da doença no território nacional, os números seguem crescendo. A taxa de letalidade (que representa a porcentagem de pacientes infectados que vão a óbito) do novo coronavírus, no entanto, permanece estável e até decrescente – hoje em 3%.

Já a taxa de mortalidade e incidência, que representam o número de mortes e infecções a cada 100 mil habitantes, estão em alta, chegando a 63,3 e 2.085,3 nesta terça.

Ainda hoje, o Estado de São Paulo superou a marca dos 900 casos da covid-19, totalizando 901.271, além de 32.963 mortes. Esta é a unidade federativa mais afetada pela epidemia; em seguida, por número de mortes, vêm o Rio de Janeiro, com 17.180. Por número de casos, o segundo lugar é da Bahia, com 285.448.