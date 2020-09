Bolsonaro dá 'ponto final' em Renda Brasil e diz que vai manter Bolsa Família

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (15) para descartar, em definitivo, os planos de substituir o programa Bolsa Família pelo Renda Brasil, ambos de combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. A motivação teria sido reportagens de jornais como "Folha de S.Paulo" e "O Estado de S. Paulo", que apontaram planos da equipe econômica de cortar salários de aposentados, além de auxílios para idosos e pobres com deficiência, como forma de viabilizar o novo programa.

"Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, mas jamais vamos congelar salários de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido pra qualquer coisa que seja", afirmou. Bolsonaro ainda disse que daria um "cartão vermelho" a quem lhe propusesse as medidas noticiadas e que essas ideias só poderiam partir de quem não tem "mínimo de apuração e de entendimento de como vivem os aposentados no Brasil."

Ao fim do vídeo, o presidente afirmou que "Renda Brasil" se tornou um termo proibido em seu governo, até 2022. "Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final." Assista ao vídeo: