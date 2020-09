Previsão do tempo: São Paulo terá máxima de apenas 22ºC nesta terça

Uma virada súbita no tempo pode ocorrer nesta terça-feira (15) na capital paulista. Há previsão de céu encoberto, chuvisco e temperaturas abaixo dos 22ºC durante todo o dia — condições muito diferentes das vistas nos últimos dias.

Confira a previsão completa para amanhã, baseada nas informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

O tempo deve começar a mudar entre a noite desta segunda-feira (14) e a madrugada de amanhã em São paulo, com queda de chuva fraca e temperaturas descendo para a mínima de 16ºC.

Ao longo da terça, o céu continua encoberto, com saídas de sol apenas durante a tarde. Com isso, as temperaturas sobem pouco, e a máxima é prevista para 22ºC.

A umidade, que caiu para níveis de até 25% nesta segunda, deve ser recuperada, ficando acima dos 50% durante todo o dia. Até a noite poderemos ter chuvas fracas na região, mas sem chance de alagamentos e baixo potencial de tempestade.