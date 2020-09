Lava Jato volta a denunciar Lula por lavagem de dinheiro

A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba fez nova denúncia contra o ex-presidente Lula nesta segunda-feira (14). Procuradores acusam Luiz Inácio, seu ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, de lavagem de dinheiro.

A Lava Jato afirma que os três disfarçaram repasses no total de R$ 4 milhões da Odebrecht para o Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. Segundo a força-tarefa, o dinheiro teve origem em crimes praticados contra a Petrobras, e foi repassado por quatro doações de R$ 1 milhão cada ao instituto.

O esquema teria sido determinado diretamente por Marcelo Odebrecht, segundo os procuradores.

Ao G1, a defesa do ex-presidente Lula afirma que todas as doações foram "devidamente documentadas por meio recibos emitidos pelo Instituto Lula — que não se confunde com a pessoa do ex-presidente — e foram devidamente contabilizadas".

Já os advogados de Palocci dizem que a denúncia foi baseada em sua própria colaboração, e "comprova a efetividade do acordo do ex-ministro".

A defesa do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, ainda não se manifestou.