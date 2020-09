Instituto Butantan começa em novembro obras de fábrica que fará vacina contra covid-19

As obras na fábrica que vai produzir a vacina chinesa contra a covid-19 começam em novembro. O espaço de 7 mil metros quadrados faz parte do Instituto Butantan. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (14) pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Já foram arrecadados R$ 97 milhões em doações de empresas privadas o que, segundo o chefe do executivo, já permite a contratação do projeto executivo. "Fisicamente, a fábrica já existe, ela será adaptada, ampliada, modernizada e equipada", disse Doria.

No total, a obra vai demandar investimentos de R$ 160 milhões. Também foi anunciado na entrevista que o número de mortes por covid-19 caiu pela quinta semana consecutiva em São Paulo. O recuo foi de 8% na semana passada em relação aos 7 dias anteriores.

A taxa de ocupação de UTIs no Estado é de 51,1%, a menor já registrada desde o início da epidemia.