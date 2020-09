Bombeiros controlam incêndio em edifício residencial em Higienópolis

Os bombeiros controlaram um incêndio em um edifício residencial no bairro de Higienópolis, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 14. Não houve nenhum ferido.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ainda Referente a ocorrência das 02h45 fogo em apto na Av. Higienópolis, 683, corrigindo a info. de vítimas. No local 1 vítima masc. consciente, foi atendida por Unidade de Resgate por inalação de fumaça, sem precisar remoção a PS. Oco totalmente finalizada. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2020

“A ocorrência se iniciou por volta das 3h30 quando um morador de um apartamento no 9º andar acordou com o calor [do fogo] que provavelmente se iniciou a partir de um curto-circuito. Ao chegar no local uma das nossas equipes evacuou o prédio desde o último andar até o primeiro”, disse o Tenente Brambilla.

Ainda segundo Brambilla, durante o atendimento da ocorrência parte do teto desabou, mas não houve nenhum ferido. No apartamento atingido pelo incêndio havia um casal, o filho e um cachorro que receberam atendimento.