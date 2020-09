Fumaça do Pantanal já atinge São Paulo, diz MetSul

Os focos de incêndio que dominam o Pantanal no Centro-Oeste do país já afetam regiões externas, incluindo o Estado de São Paulo e o Sul brasileiro. De acordo com a MetSul Meteorologia, imagens de satélite na manhã desta segunda-feira (14) já mostravam enorme quantidade de fumaça de queimadas sendo transportada para o Paraná e o interior de São Paulo.

Tais massas de ar poluído são levadas por correntes de vento para longe do Pantanal, de onde surgem. A Amazônia Legal também é origem de parte da fumaça.

A MetSul ainda estima que, nos próximos dias, de acordo com dados de modelos de dispersão de aerossóis, pode ser esperado grande fluxo de fumaça do Pantanal e da região amazônica para o Mato Grosso do Sul, o Sul do Brasil e o estado de São Paulo.

Durante o final de semana, a fumaça deverá se concentrar no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.