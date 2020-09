Estados Unidos libera voos do Brasil em todos os aeroportos, mas veta turistas

A Casa Branca libera o pouso de voos que saírem do Brasil nos Estados Unidos em todos os aeroportos internacionais americanos. Após um veto total no começo da pandemia, os aviões estavam autorizados a chegar no país apenas por 15 terminais, com protocolos mais rígidos de saúde e segurança.

A partir de agora, todos os voos provenientes do Brasil podem aterrissar nos 149 aeroportos internacionais americanos. No entanto, a flexibilização não vale para turistas, apenas para pessoas com visto de trabalho, residência, green card ou nascidos nos EUA.

A medida também vale para países da União Europeia, China, Irã, Irlanda e reino Unido.

