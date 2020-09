Brasil registra 15 mil infecções e 381 mortes por covid-19 nesta segunda-feira

Mais 15.155 pessoas tiveram contabilizadas sua infecção por covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, e outras 381 faleceram pela doença no mesmo período.

Nesta segunda-feira (14), atualização do Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostra avanço menos expressivo do vírus no país.

Ainda, a taxa de letalidade recuou mais 0,1%, e agora o país tem uma porcentagem de 3% de mortes dentre todos os pacientes da covid-19. A taxa de mortalidade, que representa o número de mortes pela doença a cada 100 mil habitantes, está em 62,8.

A taxa de incidência do novo coronavírus, que revela o número de infectados a cada 100 mil pessoas no país, subiu para 2.067,9.

A última semana, 37ª semana da epidemia da covid-19 no Brasil, teve leve queda no número de óbitos e uma redução acentuada em novos casos.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado pela crise sanitária, com 893.349 casos e 32.642 mortes. O Rio de Janeiro é vice-líder em número de mortes (17.003, com 242.810 casos), enquanto a Bahia toma o segundo lugar em infecções (283.235, com 5.999 mortes).