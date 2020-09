Caixa credita saque emergencial do FGTS para nascidos em novembro

A Caixa Econômica Federal libera, nesta segunda-feira (14), o crédito de até R$ 1.045 do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos em outubro. No total, cerca de R$ 37,8 bilhões estão sendo liberados para aproximadamente 60 milhões de pessoas.

Para acessar o dinheiro, é necessário que o beneficiado tenha uma conta poupança digital do banco. A retirada de até um salário mínimo considera a soma dos saldos de todas as contas no FGTS – tanto ativas quanto inativas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Brumadinho: acordo prevê pagamento de R$ 250 mi em multas ambientais pela Vale

Operação busca prender novas lideranças do PCC em São Paulo



Inicialmente, o dinheiro só poderá ser usado pelo aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de boletos (contas de água, luz e telefone, por exemplo), pagamentos em débito virtual e compras com código QR.

Para os nascidos em novembro, o dinheiro só poderá ser sacado ou transferido para outra conta bancária a partir de 14 de novembro. A operação poderá ser feita até 30 de novembro.

A Caixa alerta ainda que não envia mensagens com pedido de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links nem pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou WhatsApp.

Calendário de pagamentos do saque emergencial do FGTS

Janeiro

Crédito na conta poupança social digital: 29 de junho

Data para saque em espécie ou transferência: 25 de julho

Fevereiro

Crédito na conta poupança social digital: 6 de julho

Data para saque em espécie ou transferência: 8 de agosto

Março

Crédito na conta poupança social digital: 13 de julho

Data para saque em espécie ou transferência: 22 de agosto

Abril

Crédito na conta poupança social digital: 20 de julho

Data para saque em espécie ou transferência: 05 de setembro

Maio

Crédito na conta poupança social digital: 27 de julho

Data para saque em espécie ou transferência: 19 de setembro

Junho

Crédito na conta poupança social digital: 3 de agosto

Data para saque em espécie ou transferência: 3 de outubro

Julho

Crédito na conta poupança social digital: 10 de agosto

Data para saque em espécie ou transferência: 17 de outubro

Agosto

Crédito na conta poupança social digital: 24 de agosto

Data para saque em espécie ou transferência: 17 de outubro

Setembro

Crédito na conta poupança social digital: 31 de agosto

Data para saque em espécie ou transferência: 31 de outubro

Outubro

Crédito na conta poupança social digital: 8 de setembro

Data para saque em espécie ou transferência: 31 de outubro

Novembro

Crédito na conta poupança social digital: 14 de setembro

Data para saque em espécie ou transferência: 14 de novembro

Dezembro

Crédito na conta poupança social digital: 21 de setembro

Data para saque em espécie ou transferência: 14 de novembro