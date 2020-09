Saiba como solicitar o Bilhete do Desempregado da CPTM

Na última quinta-feira (3), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) retomou a expedição do Bilhete do Desempregado, que havia sido suspensa em março por conta da pandemia do novo coronavírus.

A credencial facilita a circulação de pessoas que estejam desempregadas há, no mínimo, um mês, e no máximo seis meses. A intenção é incentivar a busca por emprego, que é frequentemente interrompida pela falta de renda.

Segundo um levantamento elaborado pelo site Catho, de divulgação de vagas de emprego, 40% dos desempregados apontam a falta de renda como principal motivo para faltar a entrevistas. Isso prova que a garantia do direito à mobilidade pode ser determinante para a recolocação profissional.

O bilhete vale por 90 dias e requer uma série de documentos do solicitante. Veja, a seguir, como pedir a emissão do seu:

Solicitação

Para evitar aglomerações, é possível pedir a credencial via e-mail, no endereço [email protected]

É necessário anexar, na mensagem, uma série de documentos pessoais. Caso estejam digitalizados, pode-se enviar o arquivo com o documento; pode-se ainda tirar uma foto dos documentos com o aparelho celular. Mas cuidado: é necessário que as informações estejam legíveis na imagem.

Confira a lista a seguir:

– Carteira de identidade (RG);

– CPF;

– Rescisão do contrato de trabalho;

– Página da carteira de trabalho (três páginas);

– Foto para identificação (3×4);

– Registro do último emprego.

Recebimento

A entrega do Bilhete do Desempregado será feita com dia e hora marcados, no posto da Estação Barra Funda, que atende as linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM.

A análise da documentação pessoal leva até três dias úteis. Os que tiverem o pedido aprovado receberão um comunicado informando data e horário para a retirada do bilhete, que começará na próxima terça-feira (8).

Mais informações poderm ser obtidas pela Central de Relacionamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (0800 055 0121), WhatsApp (11 99767-7030) e no site da CPTM.