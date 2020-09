Após perdas de 95% com a pandemia, turismo começa a se recuperar

Um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo começa a se recuperar. Num movimento ainda lento e gradual, as perdas, que chegaram a 96% em maio, recuaram para 75% em agosto. É o que indica um levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens.

Os destinos próximos são os mais procurados, ressalta a presidente da Abav, Magda Nassar. Foi exatamente o que fez a publicitária Carolina Barros. Ela mora em São Paulo e passou o fim de semana prolongado em Campos do Jordão.

No ranking nacional, o Nordeste liderou as vendas em agosto. Fortaleza, Natal e Porto de Galinhas foram as cidades mais procuradas.

Já a arquiteta Carolina Taconi aproveitou uma promoção e já fechou uma viagem para o exterior no ano que vem. As praias do Caribe são o destino preferido dos brasileiros que estão programando viagem para outros países.