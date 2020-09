SP terá audiência pública para discutir concessão do Complexo do Ibirapuera

O governo de São Paulo vai realizar uma audiência pública no final deste mês para a concessão do Complexo do Ibirapuera, na zona sul. No ano passado, a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado) aprovou um projeto de lei que permitiu que o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães fosse oferecido à iniciativa privada.

A Secretaria Estadual de Esportes anunciou que, no dia 21 de setembro, às 15h, evento virtual vai apresentar as primeiras mudanças do projeto, com espaço para contribuições da população. Para participar da audiência, é preciso enviar um e-mail para [email protected] até dia 18 deste mês, informando o nome completo e o documento de identidade.

Com a concessão, o governo vai deixar de arcar com um déficit anual de aproximadamente R$ 15 milhões. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário da pasta Aildo Ferreira destacou que a iniciativa será fundamental para a geração de empregos.

O complexo ocupa uma área de 105 mil metros e é divido em cinco espaços: Ginásio do Ibirapuera, Estádio Ícaro de Castro Mello, Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, Palácio do Judô e das quadras de tênis e prédios de administração.

A previsão é que o edital, com todas as ações de modernização, seja publicado até dezembro deste ano.