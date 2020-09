São Paulo tem todas as regiões do estado na fase amarela de flexibilização pela primeira vez

Pela primeira vez, todas as áreas do estado de São Paulo estão na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. As regiões de Ribeirão Preto e Franca, que estavam na laranja até a semana passada, avançaram nesta sexta-feira (11).

A etapa amarela é a terceira do Plano SP e permite a abertura de shoppings, comércio, bares, restaurantes e academias, com horário limitado e capacidade reduzida.

Para que as regiões passem para fase verde, em que são permitidos eventos e convenções, é necessário que permaneçam por 28 dias na fase amarela. O governo de São Paulo anunciou que as alterações no plano de flexibilização agora vão ocorrer mensalmente, e não mais a cada duas semanas.

"Essa nova classificação equaliza os cuidados com a saúde, com uma atividade econômica razoável e mais estável e também nos dá um folego pro comitê pra fazer um acompanhamento dos indicadores da pandemia nas próximas 4 semanas", afirmou coordenador do Centro de Contingência do coronavírus, José Medina.