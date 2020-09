Safra de grãos será recorde no período 2019/2020

A safra de grãos do período 2019/20 vai se encerrando com o registro histórico atualizado de 257,8 milhões de toneladas, tendo à frente a soja, o milho e o algodão. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (10) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

O volume é 4,5%, ou 11 milhões de toneladas, superior ao da safra passada. De acordo com a companhia do governo federal, o recorde foi motivado pelo aumento de 4,2% na área plantada, aliado ao ganho de 0,3% na produtividade. Ainda faltam os resultados das culturas de inverno, principalmente o trigo. O diretor-presidente da Conab, Guilherme Bastos, afirmou na apresentação dos dados que a companhia acompanha o aumento no valor dos grãos para o consumidor final. “Acreditamos que os preços estão no teto máximo e que no próximo levantamento [de valores da cesta básica] o cenário já apresente menor instabilidade dos principais grãos.” Ele disse acreditar que neste ano a população passou por comportamento de consumo atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, que resultou no aumento da alimentação dentro dos domicílios. Estima-se que a demanda por arroz, por exemplo, tenha crescido 5%. De acordo com o diretor- -presidente, os preços dos grãos são tradicionalmente mais caros no segundo semestre.