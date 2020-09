Previsão do tempo: São Paulo pode ter recorde de calor neste fim de semana

A cidade de São Paulo vai seguir com clima quente durante o fim de semana e expectativas de recorde de calor no ano. Desde quinta-feira (10), a capital paulista está em alerta de onda de calor, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No sábado (12), a mínima esperada é de 20ºC durante a madrugada, com termômetros chegando a 35ºC no início da tarde. Já no domingo (13), a máxima se repete, com a mínima ficando em 18ºC.

Além das temperaturas mais altas, o fim de semana verá uma queda expressiva na umidade do ar, atingindo níveis bastante baixos. No sábado, a previsão é de umidade mínima de 30%. No domingo, o índice cai para 10%. Apesar do calor, o céu passará boa parte do dia encoberto, entre poucas e muitas nuvens. A intensidade do vento será de fraca a moderada.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), vinculado à prefeitura, aponta para a possibilidade de recorde de calor em 2020 no fim de semana. A maior temperatura média na cidade de São Paulo foi registrada no dia 1º de janeiro, com 33,7ºC. Nesta quinta, a capital paulista marcou 33,6ºC de média.