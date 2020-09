Pastor é suspeito de invadir igreja e roubar R$ 50 mil

Um pastor é procurado pela Polícia Civil, suspeito de invadir e furtar R$ 50 mil da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na região de Santo Amaro, zona sul. O crime, na noite de segunda-feira (7), foi registrado por câmeras de segurança.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi identificado por familiares e pela comunidade, que assistiram as imagens do furto. Ele entrou uma das janelas do escritório da paróquia, que estava fechada por ser feriado.

Em seguida, arrombou urnas de doação dos fiéis, gavetas da parte administrativa da paróquia e um velário. A Polícia Civil afirma que, desde então, o homem não foi mais visto pelos familiares. O local passou por perícia na quarta (9).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Aumento de 56% nos casos da covid-19 nas classe A e B preocupa Prefeitura, diz Covas

Após cinco meses fechadas, agências do INSS reabrem na segunda