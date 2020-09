Lotofácil da Independência: quais as probabilidades de ganhar R$ 120 milhões?

A Lotofácil da Independência paga neste sábado (12) um prêmio de R$ 120 milhões para o sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 2030. O dinheiro pode ainda ser dividido entre mais de um vencedor e não acumula – ou seja, se nenhuma aposta marcar todos os números, o dinheiro é dividido entre os que acertarem mais dezenas.

E qual é a probabilidade de acertar os 15 números da Lotofácil? Tudo depende do número de dezenas da sua “fézinha”. O apostador pode escolher assinalar de 15 e 20 dezenas, entre 01 e 25.

Na aposta mínima, que custa R$ 2,50 e permite a escolha de 15 dezenas, a probabilidade de acerto total é de uma para 3.268.760 combinações. Para acertar 14, as chances aumentam bastante, de uma em cada 21.792.

Uma aposta de 20 dezenas, com preço de R$ 38.760, tem uma chance em 211 de levar a bolada. Se não der sorte acertando as 15, a probabilidade de de acertar ao menos 14 é de uma em 17. Confira abaixo as probabilidades de acertar na Lotofácil da Independência. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil da Independência: probabilidades

Aposta de 15 números (R$ 2,50)

15 acertos – 1 em 3.268.760

14 acertos – 1 em 21.792

13 acertos – 1 em 692

12 acertos – 1 em 60

11 acertos – 1 em 11

Aposta de 16 números (R$ 40)

15 acertos – 1 em 204.298

14 acertos – 1 em 3.027

13 acertos – 1 em 162

12 acertos – 1 em 21

11 acertos – 1 em 6

Aposta de 17 números (R$ 340)

15 acertos – 1 em 24.035

14 acertos – 1 em 601

13 acertos – 1 em 49

12 acertos – 1 em 9

11 acertos – 1 em 4

Aposta de 18 números (R$ 2.040)

15 acertos – 1 em 4.006

14 acertos – 1 em 153

13 acertos – 1 em 18

12 acertos – 1 em 5

11 acertos – 1 em 3

Aposta de 19 números (R$ 9.690)

15 acertos – 1 em 843

14 acertos – 1 em 47

13 acertos – 1 em 8

12 acertos – 1 em 3,2

11 acertos – 1 em 2,9

Aposta de 20 números (R$ 38.760)

15 acertos – 1 em 211

14 acertos – 1 em 17

13 acertos – 1 em 4,2

12 acertos – 1 em 2,6

11 acertos – 1 em 3,9

Fonte: Caixa Econômica Federal