Homem é executado dentro de carro de luxo na Grande São Paulo

Um homem foi executado com oito tiros em Mauá, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, três homens em um carro Celta atiraram contra o veículo Land Rover, modelo Evoque, em que estava a vítima. O baleado morreu na hora.

No local do crime, encontrados estojos de munições de calibres .45 e 9mm. Um vídeo registrado por passageiros de um ônibus mostra o momento da fuga dos atiradores.

O crime ocorreu em frente a uma escola pública e no meio da avenida, em plena luz do dia. Com a vítima, foi encontrada uma quantia em espécie de R$ 7.184. A vítima não tem antecedentes criminais, mas há registro do seu envolvimento em exploração de jogos de azar. O corpo deve ser encaminhado ao IML de Santo André.

O caso foi registrado no 3º DP de Mauá, onde será investigado.