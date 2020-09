Brasil passa de 130 mil mortes por covid-19; veja balanço de sexta

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) divulgou, no início da noite desta sexta-feira (11), os números atualizados da pandemia de covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, no Brasil. O país ocupa o segundo lugar entre os países com mais óbitos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos. Já em casos é o terceiro, após Estados Unidos e Índia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Nas últimas 24 horas, o país teve 43.718 casos da doença diagnosticados e 874 novas mortes por covid-19. No total, 4.282.164 estão ou já foram infectados – mais de 3,5 milhões de pessoas se recuperaram. O número de óbitos pela pandemia no país chegou a 130.396. A letalidade da doença no Brasil é de 3%.

A taxa de incidência da doença é de 2.037,7 casos a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de mortalidade é de 62 a cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e óbitos por covid-19 – são 882.809 diagnosticados e 32.338 óbitos.