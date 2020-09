Aumento de 56% nos casos da covid-19 nas classe A e B preocupa Prefeitura, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou causar preocupação o aumento de 56% dos casos de covid-19 entre as classes A e B, registrados na região oeste da capital.

"Essa foi uma doença que começou na região central depois atacou em especial a periferia da cidade de São Paulo. Todos os inquéritos sorológicos mostram prevalência muito maior entre as regiões periféricas que as regiões centrais", disse o prefeito durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 11, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Segundo informou o prefeito, os número de evolução epidemiológica da covid-19 estão sendo tabulados e serão divulgados na próxima semana, quando a Prefeitura definir o retorno às aulas