Após cinco meses fechadas, agências do INSS reabrem na segunda

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão reabertas na segunda-feira (14) após mais de cinco meses fechadas. Os locais funcionarão por seis horas diárias e somente os segurados que fizerem agendamento prévio pelo telefone 135, pelo aplicativo "Meu INSS" ou pelo site meu.inss.gov.br, serão atendidos.

Os serviços que não podem ser feitos à distância estarão liberados: perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O "Drive Thru do INSS" vai continuar funcionando.

As pessoas podem entregar a documentação que falta para a finalização de algum processo em urnas instaladas na entrada das unidades. A prova de vida, que é a exigência de recadastramento dos segurados, segue suspensa até o fim deste mês.

Apenas as agências adaptadas reabrem neste momento, com marcadores no chão para delimitar a distância de 2 metros entre as pessoas nas filas e de 5 metros quadrados entre os segurados que estiverem sentados.