Previsão do tempo: sol forte e calor nesta sexta em São Paulo

Os próximos dias serão de forte calor em São Paulo, com temperaturas muito acima da médica histórica para setembro. As máximas devem superar os 32ºC, e a umidade do ar despenca abaixo dos 31%.

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (11), baseada nos modelos meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A massa de ar quente e seco se intensifica sobre boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do país proporcionando temperaturas elevadas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar.

Essa condição meteorológica mantém o potencial elevado para a formação de queimadas e incêndios florestais, bem como afeta a qualidade do ar e traz sérios riscos à saúde, principalmente em crianças e idosos.

Nesta sexta, continuamos sem previsão de chuva para a capital paulista. O céu da madrugada terá mais nuvens, e este será o período mais frio do dia, com mínima em torno dos 17ºC.

Ao longo do dia, o sol passa a dominar e a temperatura chega facilmente aos 32ºC, podendo ultrapassar este nível. Durante as horas mais quentes do dia, os menores percentuais de umidade do ar ficam próximos dos 31% a ligeiramente abaixo em algumas regiões da cidade.