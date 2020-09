Plebiscito pode decidir futuro do Minhocão entre parque ou demolição

A Câmara Municipal aprovou, na quarta-feira (9), um decreto legislativo que permite votação popular, via plebiscito, do destino do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. O projeto tem até 30 dias para ser publicado, mais ainda deve passar por aprovação do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

A votação está prevista para o dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais, com escolha de vereadores e prefeitos. Entre as opções de voto estão transformar o elevado integralmente em um parque público, em um parque parcial ou desmontá-lo por completo.

Mesmo com o plebiscito, o próximo prefeito da capital paulista ainda terá a possibilidade de se posicionar contra a maioria dos votos. Segundo o relator da proposta, vereador Caio Miranda (DEM), qualquer paulistano com título de eleitor poderá escolher o destino do elevado.

Em 2016, durante a gestão de Fernando Haddad (PT), foi sancionada uma lei que criou o parque Minhocão. A via de trânsito rápido funciona de segunda à sexta, das 7h às 20h e integra o corredor Leste-Oeste, servindo como uma das principais ligações à zona oeste da cidade.