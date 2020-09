Ministro Luiz Fux toma posse do Supremo Tribunal Federal nesta quinta

O ministro Luiz Fux tomará posse como novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (9). A ministra Rosa Weber será a vice.

A cerimônia de posse, que terá início às 16h, deve contar com a presença de poucas autoridades por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado, assim como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Fux, que no último biênio foi vice-presidente da Corte, vai substituir o ministro Dias Toffoli no comando do Supremo. O combate à corrupção será uma das principais bandeiras do ministro.

Uma das maneiras para conseguir colar esse desejo à imagem do STF seria reverter a decisão que acabou com as prisões de condenados em segunda instância e permitiu que réus fiquem em liberdade por mais tempo. A aposta é de que, ao longo dos próximos dois anos de gestão, Fux pautará novamente a polêmica para julgamento em plenário.